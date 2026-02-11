Россиянин проткнул жену шампуром из ревности

Житель Башкирии получил 7,5 лет колонии за то, что напал на жену с с шампуром во время пьяной ссоры, женщину удалось спасти. Об этом сообщает Кармаскалинский межрайонный суд.

По данным суда, пьяный мужчина поссорился со своей женой, мужчина приревновал женщину, схватил шампур и вонзил его в грудь. После нападения он скрылся с места преступления, пострадавшую удалось спасти.

В суде обвиняемый не признал вину, утверждая, что хотел лишь «припугнуть» супругу. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору Кармаскалинский межрайонный суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого на Камчатке осудили мужчину, который из ревности причинил вред подруге и ее псу. Обвиняемый избил 32-летнюю сожительницу, нанеся ей не менее 20 ударов кулаками, а затем связал женщину скотчем, изрезал ее ножом и совершил развратные действия. Незадолго до этого он засунул ее пса по кличке Эш в стиральную машину и включил режим стирки.

