В США запретили продажу иностранных роутеров

В США в целях безопасности запретили продажу роутеров иностранного производства
Власти США запретили продажу в стране интернет-маршрутизаторов иностранного производства из соображений национальной безопасности. Об этом сообщили в Федеральной комиссии по связи США (FCC).

«Злоумышленники использовали уязвимости в системе безопасности маршрутизаторов иностранного производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом нарушители закона устраивают кибератаки, занимаются шпионажем и кражей интеллектуальной собственности. Запрет действует только на новые роутеры, поэтому те, кто уже приобрел иностранное оборудование, сможет пользоваться им дальше.

В феврале президент США Дональд Трамп приказал всем американским федеральным ведомствам, включая Пентагон, прекратить использование разработок компании Anthropic, которая занимается созданием систем на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Компания Anthropic выступает против использования ИИ для войны или слежки за людьми. Министерство войны США не уведомило Anthropic о том, что их разработку привлекут к боевой работе. А когда об этом стало известно и руководство компании пришло с претензией, военные открыто потребовали выдать им доступ к «чистому» ИИ. Подробнее — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее в Китае бизнесу запретили пользоваться средствами кибербезопасности из США и Израиля.

 
