Стало известно, почему в Москве уже две недели стоит «мапрель»

В Москве сохраняется аномально теплая погода, которую уместно назвать «мапрелем». Об этом в своем Telegram-канале написал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, нынешние температурные показатели в столице соответствуют скорее климатическим нормам середины апреля, чем последней декады марта. Например, сегодня в Москве днем воздух прогреется до +14ºС, а по области — до +15ºС.

Аномальное тепло сопровождается сухой и малооблачной погодой, которая стоит в столице уже 15 дней подряд, отметил метеоролог. Он добавил, что температура днем в московском регионе на 7-8ºС превышает среднемесячные значения для марта.

Такая погода обусловлена тем, что Москва и Подмосковье оказались на западной окраине крупного антициклона. Завтра, 25 марта, его действие сохранится: ночью вряд ли похолодает сильнее -1ºС, а днем вновь потеплеет до +15ºС. Осадков снова не ожидается, спрогнозировал Леус.

Такая теплая погода без дождей продержится в Москве до конца марта, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Однако, по его словам, в начале апреля столицу ждут ночные заморозки и ощутимое похолодание в дневное время по сравнению с нынешними показателями.

Ранее стало известно, когда в Центральную Россию придет настоящее лето.