Стало известно место похорон зампреда комитета Госдумы по обороне Швыткина

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Швыткин будет похоронен на родине, в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Красноярского края.

23 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Швыткин скончался в возрасте 60 лет. Он отметил, что смерть депутата — невосполнимая потеря, и подчеркнул, что коллегам он запомнится как «скромный, отзывчивый и надежный товарищ».

Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом Государственной думы седьмого и восьмого созывов. За свои заслуги награжден тремя орденами Мужества, рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции России на Украине.

Ранее Милонов заявил, что ему не с кем будет шутить после смерти Швыткина.