Башкирия одной из первых в РФ начала реабилитацию бойцов СВО и оздоровление их родных

Из более 3 тыс. вернувшихся участников СВО в Башкрии трудоустроены почти 78%

Задача по поддержке СВО и участников спецоперации является для Башкирии в 2026 году ключевой. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в послании депутатам Госсобрания региона — Курултая.

«Мы открыто определили свою позицию в феврале 2022 года и продолжаем быть ей верны. Главы муниципалитетов, руководители на местах, депутаты должны качественно выполнять свою работу и прилагать все возможные усилия для поддержки наших воинов», — отметил Хабиров.

Уточняется, что в фокусе особого внимания в республике — поддержка вернувшихся с фронта бойцов. Работа с ветеранами выстроена по трем направлениям — медицинская реабилитация, трудоустройство, социальная адаптация.

В частности, 86% вернувшихся с СВО бойцов прошли диспансеризацию. Во время послания Госсобранию глава Башкирии подчеркнул необходимость взять на контроль работу по предоставлению для них автомобилей с ручным управлением, медизделий, адаптации жилья и созданию условий для занятий адаптивным спортом.

«Поручаю министерству спорта утвердить график занятий ветеранов СВО в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Также прошу муниципалитеты в кратчайшие сроки определить перечень спортивных объектов и обеспечить на их базе для участников спецоперации возможность бесплатных занятий», — заявил Хабиров.

С 2023 года в республике реализуется проект «Мужество» по адаптации участников СВО через занятия спортом и физической культурой. Сформированные в рамках проекта команды ветеранов СВО и действующих военнослужащих, сборная команда СВО по волейболу и по следж-хоккею завоевывают медали в дивизионе «Лига Героев» чемпионата России.

Также Башкирия одной из первых в стране начала работу по реабилитации военнослужащих и оздоровлении членов их семей. На сегодня в санаториях региона получили лечение почти 9 тыс. человек.

Хабиров распорядился восстановить льготное проживание в санаториях родственников участников СВО и создать на базе санатория «Талкас» современный центр лечения и реабилитации для бойцов спецоперации и их родных.

Кроме того, из более 3 тыс. вернувшихся участников СВО в республике трудоустроены почти 78%. Хабиров поручил главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении.

Также глава Башкрии поблагодарил жителей республики за решимость и сплоченность.

Отмечается, что власти республики, несмотря на сложные условия, выполняют все социальные обязательства перед жителями в полной мере.