Журналистку «Дождя» приговорили к 10 годам за фейки об армии

ТАСС: суд заочно приговорил журналистку Кичигину на 10 лет за фейки о ВС РФ

Московский суд заочно приговорил журналистку «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Кичигину к 10 годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Москвы.

«Суд приговорил Кичигину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 5 лет», — сказано в сообщении.

Как установил суд, весной 2022 года Кичигина разместила на своих страницах в социальных сетях публикацию с заведомо ложной информацией о действиях армии РФ, сопроводив ее своими комментариями.

Женщина находится в международном розыске. Ее заочно арестовали.

До этого другую журналистку телеканала, Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом), заочно приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии по этой же статье. С 2022 года журналистка находится за пределами страны. В декабре 2023 года ее включили в реестр иноагентов, а в мае 2025 года против нее возбудили уголовное дело.

