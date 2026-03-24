«Самотлорнефтегаз» помог открыть модульную лыжная базу в поселке Солнечный

«Роснефть» поддержит строительство девяти лыжных комплексов в ХМАО
Пресс-служба «Роснефти»

В поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа при поддержке «Самотлорнефтегаза», входящего в структуру «Роснефти», открылась модульная лыжная база школы олимпийского резерва. Об этом сообщается на сайте компании.

Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством ХМАО-Югры и направлен на обеспечение равных возможностей для жителей крупных городов и отдаленных населенных пунктов региона.

«Поддержка массового, профессионального и юношеского спорта и здорового образа жизни – одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти» и ее дочерних предприятий. На средства компании в регионах присутствия строятся многофункциональные спортивные объекты и улучшается материально-техническая база местных спортшкол», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом комплексе оборудованы раздевалки, тренерские и медицинские кабинеты, пункты хранения инвентаря и террасы с выходом на лыжный стадион. Модули площадью от 155 до 400 кв. м выполнены из теплоизоляционных материалов, устойчивых к низким температурам, и оснащены современными инженерными системами. При этом сборная конструкция позволяет оперативно развертывать спортивные центры и использовать их круглогодично.

В компании уточнили, что открытие базы в Солнечном стало частью масштабной программы создания лыжных комплексов в Югре. Аналогичные объекты появятся в Урае, Радужном, Покачах и Нягани. Всего в округе будут функционировать девять таких центров.

Сейчас построены комплексы в Ханты-Мансийске, Сургуте, поселках Алябьевский и Пойковский. В 2025 году их посетили свыше 150 тыс. жителей региона, включая спортсменов сборных команд. Для содержания площадок в распоряжение организаций поступили 7 снегоходов.

Ранее «Самотлорнефтегаз» создал спортивно-патриотический комплекс в Излучинской школе №1 и обновил покрытие тренажерного и гимнастического городков в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва. Для 120 учеников закуплена единая спортивная форма и снаряжение.

 
