В сети раскритиковали мужчину, сделавшего из собаки «двигатель» для электровелосипеда

SСMP: китаец сделал из своей собаки двигатель электровелосипеда
sohu.com

В Китае разгорелся скандал после появления в сети кадров с мужчиной, который передвигался на модифицированном велосипеде, приводимом в движение собственной собакой, пишет South China Morning Post.

На кадрах видно, что у электровелосипеда снят аккумулятор, а под сиденьем бежит золотистый ретривер, пристегнутый поводком. На собаке также был намордник. При этом в руках у мужчины заметна палка, которой он, предположительно, подгонял животное.

Сообщается, что мужчину остановили сотрудники полиции за использование незаконно модифицированного транспортного средства, однако подробности о нем и состоянии собаки не раскрываются.

При этом действующее законодательство Китая не регулирует случаи, когда транспорт приводится в движение животными, а также не содержит отдельного закона, прямо запрещающего жестокое обращение с домашними животными.

Ситуация вызвала бурную реакцию в интернете. Многие пользователи осудили действия мужчины, выражая жалость к собаке и указывая на возможный вред для ее здоровья, особенно из-за намордника во время бега. Другие обратили внимание на опасность такой конструкции для окружающих.

