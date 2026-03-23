Мужчина утопил свою собаку после разрыва отношений и оказался в суде

Житель Франции утопил свою собаку после разрыва отношений и оказался в суде, пишет Daily Star.

Во Франции началось судебное разбирательство по делу, вызвавшему широкий общественный резонанс. По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина в коммуне Биаш-Сен-Вааст привязал бетонный блок к поводку своей семилетней собаки по кличке Джаз и сбросил ее в болото.

Суд заслушал, что обвиняемый оставался на месте около 20 минут, наблюдая, как животное пыталось выбраться, но в итоге утонуло. Тело собаки было обнаружено лишь спустя почти месяц.

Как сообщают СМИ, мужчина признал свою вину. По его словам, на момент преступления он переживал тяжелый разрыв отношений с женщиной. Однако этот факт не смягчил общественной реакции: произошедшее вызвало волну возмущения среди зоозащитников и жителей страны.

Представители зоозащитных организаций заявляют, что произошедшее стало одним из самых шокирующих случаев жестокого обращения с животными за последнее время и подчеркивают необходимость ужесточения ответственности за подобные преступления.

Окончательное решение суда на данный момент не объявлено. За ходом дела продолжают внимательно следить зоозащитные организации и общественность, ожидая вердикта, который, по их мнению, должен отразить серьезность совершенного преступления и стать предупреждением для предотвращения подобных случаев в будущем.

