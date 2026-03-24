Рецидивист похитил молодого тюменца и заставил переплыть ледяную реку

В Тюменской области на берегу реки Туры нашли тело 25‑летнего Данила Демина, который пропал еще осенью. Об этом стало известно kp.ru.

Как сообщается, молодой человек пропал вечером 20 октября 2025 года на улице Дачной в Тюмени, в нескольких шагах от берега реки. Тогда, по версии следствия, между ним и 41‑летним тюменцем вспыхнула ссора на фоне ранее возникших разногласий. Мужчина, осознавая свое физическое превосходство и действуя из личной неприязни, под угрозой насилия потребовал, чтобы Данил переплыл реку.

Молодой человек, уступив давлению, вошел в воду и пробыл там не меньше 10 минут, однако не смог самостоятельно выбраться на берег. Его тело обнаружили лишь 22 марта на берегу реки в селе Ембаево Тюменского района.

Мать пропавшего заявила, что он не мог уехать с кем-либо, не предупредив ее, а это значит, что сына силой усадили в машину. Бывшая девушка Данилы Николь Загранчук рассказала, что ее тогдашнему возлюбленному угрожали из‑за инцидента на вечеринке. Там молодой человек якобы повел себя навязчиво по отношению к хозяйке, а ее отчим стал угрожать и требовал денег, чтобы «замять» конфликт.

Подозреваемого, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Суд отправил его под стражу по ходатайству следствия. Возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ), ведется следствие .

