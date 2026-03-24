Россиян предупредили о влиянии весенней погоды на артериальное давление

Ранней весной «метеорологическая турбулентность» и постоянные перепады температур могут сильно сказаться на самочувствии людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией. Смена циклонов и антициклонов, магнитные бури и погодные контрасты то повышают, то понижают артериальное давление, поэтому гипертоникам следует соблюдать особую осторожность в это время года, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

Наибольшее влияние на людей оказывают скачки атмосферного давления, которые медики называют «барической пилой».

«При понижении атмосферного давления во время циклонов у людей с исходно низким давлением оно падает еще сильнее, вызывая слабость, головокружение, сонливость, — пояснил специалист. — При повышении атмосферного давления при антициклонах уже гипертоники чувствуют ухудшение состояния и рост артериального давления».

По его словам, падение атмосферного давления снижает содержание кислорода в крови, на фоне чего у гипертоников развивается спазм сосудов, что приводит к резкому скачку артериального давления и росту числа сердечных сокращений.

Что касается температурных колебаний, то они бьют по вегетативной нервной системе организма. Так, холод заставляет кровеносные сосуды сужаться, повышая давление, а тепло – расширяться, вызывая обратный процесс. Все это нарушает регуляцию давления, что не чувствуют здоровые люди, зато сильно ощущают гипотоники и гипертоники, подчеркнул Еделев. Угрозой являются и магнитные бури, добавил он.

Для снижения симптомов при такой весенней нестабильной погоде врач посоветовал измерять давление дважды в день, вести записи в дневнике, а также не пропускать прием лекарств и пить достаточно воды. Кроме того, он призвал ограничить потребление соли, жирной и пряной пищи, кофеина, а вместо них включить в рацион орехи, овощи, бананы, важные для тонуса сердечной мышцы.

«Следует соблюдать режим сна, не переутомляться, так как усталость усиливает чувствительность к перепадам погоды. Легкая гимнастика, прогулки в часы, когда погода стабильна, улучшают адаптацию сосудов», — заключил врач, призвав при тошноте и головной боли немедленно обращаться за медицинской помощью.

