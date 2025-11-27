На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербург выкупил «зеленые» облигации НЭО на 2,6 млрд рублей

Власти Петербурга выкупили часть облигаций для строительства КПО «Новоселки»
Stanislav Samoylik/Shutterstock/FOTODOM

Санкт-Петербург выкупил «зеленые» облигации АО «Невский экологический оператор» (НЭО) в объеме 2,6 млрд рублей для финансирования строительства комплекса по переработке отходов «Новоселки». Об этом заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

По его словам, плановый срок завершения строительства намечен на конец 2026 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

«Это позволит нам обеспечить 100% обработку твердых коммунальных отходов, производимых на территории Санкт-Петербурга», — заявил Корабельников.

Вице-губернатор отметил, что «зеленое» финансирование также предоставляет ППК «Российский экологический оператор». Компания разместила облигации на сумму 17,2 млрд рублей.

Подобные меры льготного финансирования позволяют сократить темпы роста тарифов для граждан и представителей бизнеса.

До этого финансовый эксперт, автор YouTube-канала «Деньги не спят» Василий Олейник заявил, что облигации федерального займа и бумаги крупнейших российских корпораций в рублях являются наименее рискованными инструментами для инвестирования. По его словам, можно также рассмотреть валютные облигации, которые выступают в роли аналога валютного депозита с более высокой прибылью.

Ранее стало известно, сколько россиян урежут расходы в 2026 году.

