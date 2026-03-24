Врач: капли на задней стороне брюк могут указывать на неправильную походку

Грязные брызги на задней стороне брюк могут говорить не только о плохой погоде, но и о нарушении биомеханики шага. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-ортопед Игорь Быков.

«Эффект грязного фонтана возникает, когда стопа работает как катапульта. Вы делаете слишком широкий шаг, жестко втыкаете пятку в асфальт, а затем резко отталкиваетесь мыском, гипертрофированно закидывая голень назад. Вода с подошвы по инерции летит прямо на ваши икры», — объяснил специалист.

Чтобы не запачкаться, он посоветовал слегка укоротить шаг, приземляться на пятку мягко и плавно перекатывать вес на носок, не отрывая стопу от земли резким рывком. Кроме того, по его словам, движение должно инициироваться бедром: колено плавно выносится вперед и вверх, а пятка не захлестывается назад к ягодицам.

Если штаны остаются грязными даже при правильной походке, стоит проверить своды стоп на плоскостопие, добавил Быков.

Стилист Алексей Еровой при этом считает, что главный враг чистоты весной — плоская и жесткая подошва, которая зачерпывает воду из луж и забрасывает веер брызг на спину.

Эксперт посоветовал выбирать ботильоны с небольшим каблуком или скошенной пяткой, поскольку они меняют угол отрыва стопы от асфальта, и грязная вода летит вниз, а не на одежду.

Ранее синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит фактическое лето.