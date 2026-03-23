«Дело не в походке»: россиянам объяснили, как не запачкать заднюю часть брюк весной

Капли грязи на задней стороне брюк появляются не из-за походки. Все дело в геометрии обуви. Об этом в беседе с РИАМО сообщил стилист Алексей Еровой. Главный враг чистоты весной, по его словам, — плоская и жесткая подошва, которая зачерпывает воду из луж и забрасывает веер брызг на спину.

«Чтобы разорвать этот порочный круг, выбирайте ботильоны с небольшим каблуком или скошенной пяткой. Они физиологично меняют угол отрыва стопы от асфальта, и грязная вода летит вниз, а не на вашу одежду», — объяснил эксперт.

Он также посоветовал обзавестись брюками или юбкой из экокожи, которые после улицы достаточно протереть влажной салфеткой.

