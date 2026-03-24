Россиянам назвали главное правило безопасных онлайн-покупок

Киберэксперт Дуб: для онлайн-покупок нужно включать SMS-коды для подтверждения
При покупках в интернете россиянам важно позаботиться о сохранности своих средств, чтобы избежать случайных списаний и краж. Для этого важно включить функцию подтверждения покупок через SMS-коды, посоветовала в беседе с 360.ru специалист по кибербезопасности и правозащитница Екатерина Дуб.

В пример она привела ситуации, когда сайты заманивают пользователей предложениями купить фильм за 10-12 рублей, а потом с их карты списываются десятки тысяч рублей, отметила эксперт.

«Многим просто жалко отдавать 400 рублей за подписку, они ищут что-то дешевле, но бесплатный сыр – в мышеловке, — подчеркнула Дуб. — Нужно пользоваться только популярными сервисами, а не непонятными сайтами в интернете. На это не нужно вестись».

Зачастую пользователи даже не знают, что с их карты списывают средства, поэтому важно всегда подключать функцию подтверждений оплаты, отметила киберэксперт. Она пояснила, что для этого достаточно зайти в приложение банка и установить соответствующий пункт «только с SMS-подтверждением» — после этого без специального кода списать деньги с карты не смогут.

Ранее стало известно, что в России могут начать подтверждать возраст при онлайн-покупках по биометрии.

 
