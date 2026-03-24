Женщина похитила ребенка, чтобы заставить его извиниться перед ее сыном

Американка похитила 11-летнего хулигана и заставила его извиниться перед ее сыном

Американка похитила чужого ребенка и заставила извиняться перед своим собственным, сообщает ABC4.

Жительнице города Прово в штате Юта предъявили обвинения в похищении 11‑летнего мальчика и жестоком обращении с несовершеннолетним при отягчающих обстоятельствах. По данным обвинительного заключения, 17 сентября 2025 года 40‑летняя Шеннон Мари Туфуга целенаправленно искала ребенка, которого подозревала в издевательствах над ее сыном.

В конце концов она заметила мальчика катающимся на велосипеде, затормозила прямо перед ним и заставила сесть в свой автомобиль, а затем без ведома и согласия родителей отвезла к себе домой, чтобы ребенок извинился перед ее сыном.После того как мальчик принес извинения, женщина, по версии следствия, угрожала ему, что ее муж его изобьет.

Затем Туфуга отвезла пострадавшего домой, но произошедшее столь сильно повлияло на него, что у ребенка диагностировали сильную тревожность. Кроме того, он былл вынужден радикально изменить привычный распорядок дня.

