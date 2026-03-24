Женщина похитила ребенка, чтобы заставить его извиниться перед ее сыном

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Американка похитила 11-летнего хулигана и заставила его извиниться перед ее сыном
Aginc Zetiawan/Shutterstock/FOTODOM

Американка похитила чужого ребенка и заставила извиняться перед своим собственным, сообщает ABC4.

Жительнице города Прово в штате Юта предъявили обвинения в похищении 11‑летнего мальчика и жестоком обращении с несовершеннолетним при отягчающих обстоятельствах. По данным обвинительного заключения, 17 сентября 2025 года 40‑летняя Шеннон Мари Туфуга целенаправленно искала ребенка, которого подозревала в издевательствах над ее сыном.

В конце концов она заметила мальчика катающимся на велосипеде, затормозила прямо перед ним и заставила сесть в свой автомобиль, а затем без ведома и согласия родителей отвезла к себе домой, чтобы ребенок извинился перед ее сыном.После того как мальчик принес извинения, женщина, по версии следствия, угрожала ему, что ее муж его изобьет.

Затем Туфуга отвезла пострадавшего домой, но произошедшее столь сильно повлияло на него, что у ребенка диагностировали сильную тревожность. Кроме того, он былл вынужден радикально изменить привычный распорядок дня.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
