В Костроме педофил заманивал к себе детей сладостями и едва не увел с собой мальчика

В Костроме мужчину осудили за попытку похитить ребенка
Суд вынес приговор жителю Костромы, который хотел увести ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Мичуринцев. По версии следствия, 52-летний мужчина подошел на улице к маленькому мальчику, с которым раньше не был знаком, и попытался увести с собой.

Как сообщает kp.ru, помимо семилетнего мальчика на месте были и другие дети. Им он предлагал сладости и звал с собой. Мужчина уже хотел забрать ребенка, но на ситуацию обратил внимание проходивший мимо школьник.

Он стал задавать вопросы и не поверил, когда педофил представился отцом мальчика. Школьник бросил в мужчину камень, после чего дети разбежались, а преступник не смог довести замысел до конца.

Известно, что ранее он уже был судим за педофилию.

«По результатам проведенной в ходе следствия психолого-психиатрической экспертизы у фигуранта выявлено психическое расстройство, не исключающее вменяемости», – сообщается в публикации СК.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы на восемь лет, их он проведет в колонии особого режима.

Ранее в Москве пенсионер семь лет домогался девочку.

 
