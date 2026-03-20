В Костроме педофил заманивал к себе детей сладостями и едва не увел с собой мальчика

Суд вынес приговор жителю Костромы, который хотел увести ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Мичуринцев. По версии следствия, 52-летний мужчина подошел на улице к маленькому мальчику, с которым раньше не был знаком, и попытался увести с собой.

Как сообщает kp.ru, помимо семилетнего мальчика на месте были и другие дети. Им он предлагал сладости и звал с собой. Мужчина уже хотел забрать ребенка, но на ситуацию обратил внимание проходивший мимо школьник.

Он стал задавать вопросы и не поверил, когда педофил представился отцом мальчика. Школьник бросил в мужчину камень, после чего дети разбежались, а преступник не смог довести замысел до конца.

Известно, что ранее он уже был судим за педофилию.

«По результатам проведенной в ходе следствия психолого-психиатрической экспертизы у фигуранта выявлено психическое расстройство, не исключающее вменяемости», – сообщается в публикации СК.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы на восемь лет, их он проведет в колонии особого режима.



