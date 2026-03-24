У женщины появились 4 опухоли в голове после приема противозачаточных в течение 21 года

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В голове британки развились 4 менингиомы после 21 года приема противозачаточных
Соцсети

У женщины в Англии появились четыре опухоли в голове после приема противозачаточных в течение 21 года, пишет LADBible.

Керри Шарплз обратилась к врачу с жалобой на пульсирующую боль за левым ухом. Первичные обследования не выявили отклонений, однако спустя несколько месяцев аналогичные симптомы появились и с другой стороны.

Во время повторного осмотра пациентку направили на дополнительные анализы и МРТ. Обследование показало наличие сразу четырех опухолей мозга — менингиом. По словам женщины, диагноз стал для нее полной неожиданностью.

«Я была в шоке и до сих пор не до конца осознала происходящее», — рассказала она.

Менингиомы в большинстве случаев являются доброкачественными опухолями. По данным специалистов, они чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Керри связывает свое состояние с длительным использованием противозачаточных средств, которые она принимала в течение 21 года.

Сейчас британка намерена привлечь внимание к возможным рискам и призывает других женщин внимательно изучать информацию о подобных методах контрацепции.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности противозачаточных.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
