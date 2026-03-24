У женщины появились 4 опухоли в голове после приема противозачаточных в течение 21 года

В голове британки развились 4 менингиомы после 21 года приема противозачаточных

У женщины в Англии появились четыре опухоли в голове после приема противозачаточных в течение 21 года, пишет LADBible.

Керри Шарплз обратилась к врачу с жалобой на пульсирующую боль за левым ухом. Первичные обследования не выявили отклонений, однако спустя несколько месяцев аналогичные симптомы появились и с другой стороны.

Во время повторного осмотра пациентку направили на дополнительные анализы и МРТ. Обследование показало наличие сразу четырех опухолей мозга — менингиом. По словам женщины, диагноз стал для нее полной неожиданностью.

«Я была в шоке и до сих пор не до конца осознала происходящее», — рассказала она.

Менингиомы в большинстве случаев являются доброкачественными опухолями. По данным специалистов, они чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Керри связывает свое состояние с длительным использованием противозачаточных средств, которые она принимала в течение 21 года.

Сейчас британка намерена привлечь внимание к возможным рискам и призывает других женщин внимательно изучать информацию о подобных методах контрацепции.

