Врач назвала главные способы снизить риск развития сахарного диабета

В России заявляют о риске настоящей эпидемии сахарного диабета – на данный момент от него страдает каждый 15-й россиянин, за последние 20 лет число пациентов увеличилось вдвое. Причем отмечается, что заболевание сильно «молодеет». Ключевым способом снизить риски его развития является образ жизни, рассказала 360.ru врач-эндокринолог, нутрициолог и основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

Она подчеркнула, что сахарный диабет набирает обороты среди россиян из-за целого комплекса причин.

«Это, безусловно, фастфуд, сидячий образ жизни, малоподвижный образ жизни, но, ко всему прочему, это и связано с плохим сном, высоким уровнем тревожности, повышением кортизола. Это состояние преддиабета», — отметила врач.

Риск заболеть, по ее словам, есть у всех людей, но в первую очередь в группе риска находятся те, у кого есть родственники с этим диагнозом – в этом случае вероятность развития болезни стремится к 50%.

Опасения специалистов вызывает тот факт, что если раньше сахарный диабет считали заболеванием людей старше 45 лет, то сегодня все чаще оно диагностируется у людей от 35 лет, и даже у детей выявляют сахарный диабет второго типа. По словам Петровой, в 2024 году зарегистрировали более 8 тыс. детей с диагнозом сахарный диабет.

Основные риски связаны с образом жизни, подчеркнула эндокринолог. Среди главных методов профилактики заболевания она выделила регулярное занятие спортом, правильное питание, а также ментальное здоровье и управление стрессом.

До этого исследователи из Гонконгского университета выяснили, что оптимальная продолжительность сна для снижения риска инсулинорезистентности составляет около семи часов 18 минут в сутки. В анализ включили 23 475 человек в возрасте от 20 до 80 лет. Продолжительность сна сопоставили с показателем eGDR — расчетным индикатором чувствительности к инсулину. Чем ниже этот показатель, тем выше риск инсулинорезистентности.

