Ученые подсчитали точную норму сна для снижения риска диабета

Оптимальная продолжительность сна для снижения риска инсулинорезистентности составляет около семи часов 18 минут в сутки. К такому выводу пришли исследователи из Гонконгского университета. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Ученые использовали данные Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за 2009-2023 годы. В анализ включили 23 475 человек в возрасте от 20 до 80 лет. Продолжительность сна сопоставили с показателем eGDR — расчетным индикатором чувствительности к инсулину. Чем ниже этот показатель, тем выше риск инсулинорезистентности.

Инсулинорезистентность рассматривается как один из основных предшественников сахарного диабета второго типа, однако ее наличие не означает обязательного развития заболевания. При своевременной коррекции образа жизни состояние может длительно сохраняться без прогрессирования.

Анализ выявил U-образную зависимость между сном и метаболическим здоровьем. Наиболее благоприятные значения eGDR наблюдались у людей, спавших в среднем около 7 часов 18 минут. При недостатке сна его увеличение было связано с улучшением показателей обмена глюкозы. Однако при превышении этой продолжительности дополнительный сон, напротив, ассоциировался с ростом риска нарушений — особенно у женщин и людей в возрасте 40-59 лет.

Отдельно исследователи оценили влияние «отсыпания» по выходным. У тех, кто недосыпает в будни, дополнительные один-два часа сна в выходные были связаны с более благоприятными метаболическими показателями. Но если человек уже спит достаточно или дольше оптимального времени, более двух дополнительных часов сна ассоциировались с ухудшением показателей обмена глюкозы.

Авторы подчеркивают, что результаты основаны на наблюдательных данных и не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако указывают на важность сбалансированного режима сна для профилактики метаболических нарушений.

