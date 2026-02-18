Назван скрытый фактор повышенного риска заражения гриппом

JCSM: апноэ сна у детей и подростков повышает риск заражения гриппом в два раза

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что у детей с обструктивным апноэ сна значительно повышен риск заражения гриппом и COVID-19. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM).

Апноэ — медицинский термин, который означает остановку дыхательных движений. Отдельно выделяют апноэ во сне — состояние, при котором во время сна дыхание временно прерывается. Длительность эпизодов — от нескольких секунд до минуты и более. За одну ночь такие эпизоды могут повторяться от десятков до сотен раз.

Некоторые исследования показали, что хроническая нехватка кислорода повреждает сосуды и перегружает сердце, что в дальнейшем приводит к артериальной гипертензии. Задержки дыхания также отражаются на состоянии мозга и других органов.

Чтобы понять, какое влияние апноэ оказывает на иммунную функцию, ученые проанализировали данные более чем одного миллиона детей в возрасте от двух до 18 лет за пятилетний период. По сравнению с детьми без нарушений дыхания во сне, маленькие пациенты с апноэ почти в два раза чаще заболевали гриппом, а вероятность заражения COVID-19 у них была примерно в 2,5 раза выше. Также у них чаще развивалась пневмония как осложнение вирусной инфекции.

Ученые связывают повышенную восприимчивость с нарушением работы иммунной системы. При апноэ сна могут сбиваться механизмы врожденного и адаптивного иммунитета, что повышает уязвимость организма к вирусам и провоцирует более тяжелое течение болезни. Также выяснилось, что стандартная операция — удаление аденоидов и миндалин, часто применяемая при детском апноэ, — не снижала риск инфекций, что указывает на сохранение иммунных нарушений даже после вмешательства.

Авторы рекомендуют рассматривать апноэ сна как маркер повышенного инфекционного риска и уделять таким детям особое внимание в профилактике сезонных вирусных заболеваний, включая вакцинацию против гриппа и COVID-19.

Ранее россиянам назвали препарат, который на второй день убирает симптомы гриппа и ОРВИ.