Отец и мачеха пытали четырехлетнего ребенка, используя швабру, нож и веревку

В Индии родители избивали и пытали четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает Times of India.

Супругов из города Лакхнау заподозрили в жестоком обращении с четырехлетним ребенком. Отец жертвы Бхишма Кхарбанда и его мачеха Рагини подозреваются в длительном насилии над ребенком, которое привело к летальному исходу.

После обыска в их доме изъяли метлу, швабру, кухонный нож, весы, пояс и веревку, эти предметы, предположительно, мучители использовали для пыток.

Полиция возбудила дело по заявлению бабушки мальчика со стороны матери, которой не стало в 2022 году. В августе прошлого года суд передал ребенка отцу. Мужчину и его новую жену арестовали после допроса. Как сообщается, они часто били малыша, а затем скрывали следы от побоев под одеждой и кепкой.

Когда о трагедии стало известно местным жителям, они собрались около дома пары и стали скандировать лозунги, требуя наказать супругов и ужесточить правила опеки над детьми.

Ранее на Кубани отец пытал детей электрошокером.

 
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
