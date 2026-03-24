Женщина упала с третьего этажа и лишилась зубов после избиения мужа-тирана

Бразилец держал жену три дня взаперти, избивая и пытая, а затем выбросил из окна
Жительница Бразилии просидела три дня в плену у жестокого мужа и упала с третьего этажа, пишет газета Metropoles.

В бразильском городе Агуас-Линдас женщина сорвалась с третьего этажа. По словам очевидцев, ее якобы вытолкнул из окна муж. Упав с высоты около 10 метров, пострадавшая получила перелом левого бедра и лишилась нескольких зубов. Женщину обнаружили в сознании и после оказания первой помощи доставили в больницу. Информации о ее текущем состоянии не поступало.

Инцидент произошел 18 марта. Свидетели рассказали полиции, что до этого жертва три дня находилась в заточении и подвергалась пыткам со стороны супруга. Его задержали в магазине, где он пытался спрятаться от полиции после случившегося. У задержанного изъяли марихуану, как сообщается, ранее он уже привлекался к ответственности за наркоторговлю.

Даже после его ареста пострадавшая, опасаясь за жизнь, отказалась давать подробные показания. Однако соседи рассказали, что после нескольких дней заточения женщине удалось сбежать и попросить о помощи, после чего она вернулась домой, но муж выломал дверь и погнался за ней. Погоня закончилась падением с высоты и госпитализацией жертвы. Ведется следствие.

Ранее суд в Афганистане отказал в разводе женщине, которую регулярно избивал муж.

 
