Врач дала советы, которые помогут поддержать здоровье кожи

Врач Лаврентьева: очищение и увлажнение помогут поддержать здоровье кожи
Системный уход поможет поддерживать здоровье кожи, в него должны входить этапы очищения и увлажнения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, очищение является обязательным пунктом даже в том случае, если не использовалась декоративная косметика, поскольку городская пыль и окисленный себум являются идеальной средой для патогенов. Эксперт советует выбирать мягкие формулы, которые не разрушают защитную мантию. Увлажнение должно быть многоуровневым. Так, важно использовать гиалуроновую кислоту разной молекулярной массы, а также церамиды, восстанавливающие барьер.

«Здоровье кожи невозможно без нутритивной поддержки. В моей практике я часто вижу, как дефицит ферритина или витамина D блокирует любые попытки косметолога улучшить состояние лица. Общим местом является использование внешнего ухода, однако на практике я убедилась, что синергия питания и профилактики дает на 70% более устойчивый результат в борьбе со старением», — добавила Лаврентьева.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что внутренние проблемы, которые происходят на клеточном уровне, заставляют кожу преждевременно стареть. По ее словам, в организме постоянно происходит процесс, когда одни клетки разрушаются и заменяются другими. С возрастом при этом появляются стареющие, сенесцентные клетки, которые «фальшивят» и затрагивают остальные. Врач уточнила, что такие «фальшивые музыканты» мешают обновлению, а также выступают причиной тусклого цвета лица и пигментации.

