Врач назвала причину раннего старения кожи

Внутренние проблемы, которые происходят на клеточном уровне, заставляют кожу преждевременно стареть. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в организме постоянно происходит процесс, когда одни клетки разрушаются и заменяются другими. С возрастом при этом появляются стареющие, сенесцентные клетки, которые «фальшивят» и затрагивают остальные. Врач уточнила, что такие «фальшивые музыканты» мешают обновлению, а также выступают причиной тусклого цвета лица и пигментации.

«Сейчас есть молекулярные исследования, продукты, которые их убирают. В частности, кверцетин — его много в яблоках и красном луке. Или уролитин А. Самого уролитина в продуктах нет, но если у нас хорошая микробиота (а для нее нужны пищевые волокна и ферментированные продукты). Красный лук, яблоки и клубника — это не просто еда, а инструмент «кадровой чистки» организма», — объяснила Соломатина.

Эксперт также призвала не искать «суперфуды», поскольку волшебных таблеток в виде экзотических ягод не существует.

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог «СМ-косметология» Анаид Киселева до этого рассказала «Газете.Ru», что хронический стресс способен отражаться не только на общем самочувствии, но и на внешнем виде. По ее словам, хронический психологический стресс — один из важных, но часто недооцененных факторов преждевременного старения кожи, в результате которого кожа теряет упругость, становится сухой и чувствительной, быстрее появляются морщины, а регенерация замедляется.

