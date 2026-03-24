Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Житель Курской области устроил поножощину из-за парковочного места

В Курской области мужчина достал нож во время уличного конфликта и получил срок
Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Житель Рыльска устроил поножовщину из-за занятого места на парковке и получил срок, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Вечером в июне 2024 года 43-летний Геннадий Анохин распивал спиртное со знакомым в гараже у дома. По дороге в магазин он обнаружил на месте стоянки своего рабочего КАМАЗа чужой автомобиль и сделал водителю замечание. Тот пообещал переставить машину, но не сделал этого, после чего между ним и Анохиным завязался конфликт. Последний достал нож и ударил им оппонента в живот, повредив брюшную полость и правую долю печени, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

В суде Анохин вину отрицал, утверждая, что в конфликте участвовали трое мужчин, и он выставил нож, пытаясь отпугнуть их, а потерпевший якобы сам «натолкнулся» на клинок. Однако подсудимый полностью возместил жертве материальный ущерб и моральный вред, и потерпевший заявил, что претензий больше не имеет.

Суд учел отсутствие судимостей, положительные данные о личности Анохина, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также примирение и возмещение ущерба. В итоге мужчину признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Уфе мужчина с ножом и топором напал на прохожих.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
