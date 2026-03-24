Житель Курской области устроил поножощину из-за парковочного места

Житель Рыльска устроил поножовщину из-за занятого места на парковке и получил срок, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Вечером в июне 2024 года 43-летний Геннадий Анохин распивал спиртное со знакомым в гараже у дома. По дороге в магазин он обнаружил на месте стоянки своего рабочего КАМАЗа чужой автомобиль и сделал водителю замечание. Тот пообещал переставить машину, но не сделал этого, после чего между ним и Анохиным завязался конфликт. Последний достал нож и ударил им оппонента в живот, повредив брюшную полость и правую долю печени, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

В суде Анохин вину отрицал, утверждая, что в конфликте участвовали трое мужчин, и он выставил нож, пытаясь отпугнуть их, а потерпевший якобы сам «натолкнулся» на клинок. Однако подсудимый полностью возместил жертве материальный ущерб и моральный вред, и потерпевший заявил, что претензий больше не имеет.

Суд учел отсутствие судимостей, положительные данные о личности Анохина, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также примирение и возмещение ущерба. В итоге мужчину признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

