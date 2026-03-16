В Уфе мужчина с ножом и топором напал на прохожих

В Башкирии прохожие спасли двух мужчин от незнакомца с топором и ножом
Global Look Press

В Уфе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении с ножом и топором на двух незнакомцев, пострадавшие выжили благодаря очевидцам и медикам. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Сначала мужчина у дома на улице 2-я Рабочая поссорился с прохожим и нанес ему не менее пяти ударов ножом в грудь. Через несколько часов он взял кухонный топор и подошел к трем прохожим у магазина на улице Урицкого. Одного из них он ударил топором по голове.

Обе жертвы выжили благодаря вмешательству очевидцев и оперативной помощи врачей. Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, частично признал вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы.

До этого трое мужчин избили, ограбили и похитили прохожего в Ижевске. Злоумышленники заставили мужчину выйти из магазина, избили его на улице, отобрали телефон и банковские карты. После этого они отвезли пострадавшего в сауну, где расплатились его картой, а затем на такси увезли в соседний город Глазов, где бросили, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.

Ранее россиянин ломился с топором в квартиру к соседу, который поссорился с его женой.

 
