В Уфе мужчина с ножом и топором напал на прохожих

В Башкирии прохожие спасли двух мужчин от незнакомца с топором и ножом

В Уфе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении с ножом и топором на двух незнакомцев, пострадавшие выжили благодаря очевидцам и медикам. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Сначала мужчина у дома на улице 2-я Рабочая поссорился с прохожим и нанес ему не менее пяти ударов ножом в грудь. Через несколько часов он взял кухонный топор и подошел к трем прохожим у магазина на улице Урицкого. Одного из них он ударил топором по голове.

Обе жертвы выжили благодаря вмешательству очевидцев и оперативной помощи врачей. Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, частично признал вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы.

