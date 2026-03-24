Нейропсихолог раскрыла, что тормозит речевое развитие у детей

Нейропсихолог Наумова: телевизор может тормозить речевое развитие у детей
Длительный просмотр мультфильмов и фоновое прослушивание телевизора могут тормозить речевое развитие ребенка. Об этом «Москве 24» рассказала детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

По ее словам, эти действия не требуют задействования речевого аппарата, а также двигательной активности, что негативно влияет на речь. Эксперт посоветовала не позволят детям пользоваться гаджетами и телефонами до четырех лет, когда у них активно закладываются основы речевой функции, а после — стараться максимально ограничивать их использование. Их можно заменить на разговоры или подвижные игры с использованием слов.

Психолог также озвучила главные ошибки родителей в общении с ребенком.

«Например, это излишнее сюсюканье. Можно иногда коверкать слова для поддержания общего веселья или чтобы придать фразам особое ласковое звучание. Но это должно быть лишь исключением из правил. В целом же в общении с ребенком важно употреблять слова правильно», — сказала Наумова.

Она также призвала не ругать детей, если они сказали что-то неправильно, а также стараться стимулировать малыша на выражение мыслей и желаний словами.

Психолог «СМ-Клиника» для детей Екатерина Масленникова до этого рассказала «Газете.Ru», что чрезмерное увлечение гаджетами в раннем возрасте может замедлять развитие речи у детей, несмотря на очевидные преимущества цифровых технологий. Если дети слишком много времени проводят за экранами, это может снизить количество живого общения с родителями и сверстниками.

Ранее ученые выяснили, как шизофрения меняет письменную речь.

 
