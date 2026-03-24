Французский журналист Адриан Боке заявил, что после возвращения из Донбасса подвергся жестоким пыткам со стороны французской полиции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Причиной пыток, по его словам, стали его репортажи, разоблачающие использование французского оружия украинскими войсками (ВСУ) против гражданского населения.

Боке рассказал, что прибыл на Донбасс вскоре после начала спецоперации и едва не поплатился за это жизнью.

«Когда я через время вернулся на место обстрела, я спустился в кратер, взял кусок, оставшийся от снаряда, и понял, что это был французский снаряд, я понял это по серийному номеру», – вспоминает журналист.

Эти сведения шли вразрез с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что поставленное Украине оружие используется исключительно в оборонительных целях.

Боке успел подготовить около 40 репортажей об использовании оружия ВСУ и расправах над мирными жителями.

По возвращении во Францию журналиста арестовали через три дня.

«Меня посадили в тюрьму, меня пытали. Меня так пытали, что я попал в больницу. Они сказали мне не распространять больше эту информацию. Меня спасло то, что во Франции, когда вы находитесь в больнице, полицейский надзор прекращается. Поэтому я сбежал из больницы», – рассказал Боке.

Против Адриана Боке Евросоюз ввел санкции 16 марта текущего года.

Журналисту удалось благополучно добраться до Москвы через страну, дружественную России.

