Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

СМИ: журналист Боке подвергся пыткам во Франции из-за репортажей из Донбасса

Philippe Wojazer/Reuters

Французский журналист Адриан Боке заявил, что после возвращения из Донбасса подвергся жестоким пыткам со стороны французской полиции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Причиной пыток, по его словам, стали его репортажи, разоблачающие использование французского оружия украинскими войсками (ВСУ) против гражданского населения.

Боке рассказал, что прибыл на Донбасс вскоре после начала спецоперации и едва не поплатился за это жизнью.

«Когда я через время вернулся на место обстрела, я спустился в кратер, взял кусок, оставшийся от снаряда, и понял, что это был французский снаряд, я понял это по серийному номеру», – вспоминает журналист.

Эти сведения шли вразрез с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что поставленное Украине оружие используется исключительно в оборонительных целях.

Боке успел подготовить около 40 репортажей об использовании оружия ВСУ и расправах над мирными жителями.

По возвращении во Францию журналиста арестовали через три дня.

«Меня посадили в тюрьму, меня пытали. Меня так пытали, что я попал в больницу. Они сказали мне не распространять больше эту информацию. Меня спасло то, что во Франции, когда вы находитесь в больнице, полицейский надзор прекращается. Поэтому я сбежал из больницы», – рассказал Боке.

Против Адриана Боке Евросоюз ввел санкции 16 марта текущего года.

Журналисту удалось благополучно добраться до Москвы через страну, дружественную России.

Ранее американский журналист заявил, что попадет в тюрьму на родине после слов о Донбассе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!