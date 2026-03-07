Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Американский журналист заявил, что попадет в тюрьму на родине после слов о Донбассе

Экс-журналисту NYT Вароли грозит 20 лет тюрьмы за поддержку жителей Донбасса
Telegram-канал «Вакцина Против Лжи»

Бывший корреспондент The New York Times и Bloomberg News, независимый геополитический аналитик Джон Вароли заявил на Невском форуме друзей России., что в случае возвращения в США ему может грозить до 20 лет тюрьмы из-за высказываний о праве жителей Донбасса самостоятельно определять свою судьбу. Об этом пишет ТАСС.

По словам Вароли, если он вернется в США, его может ждать либо нищета, либо длительный тюремный срок. Он пояснил, что ранее во время выступления на федеральном телеканале заявил, что у жителей Донбасса есть права человека и право самим выбирать свою судьбу.

Аналитик также выразил мнение, что американское правительство не уважает закон. Он назвал нынешнее противостояние борьбой сил добра против тотального зла и заявил, что рассматривает НАТО как «западный рейх». По его словам, между Наполеоном, Гитлером и НАТО можно провести одну линию, а целью этого «западного рейха» он считает попытку покорить Россию и уничтожить страну.

Вароли также сообщил, что с 2019 года находится в «черном списке» в США из-за сотрудничества с российскими телеканалами. По его словам, он фактически покинул США и уже год живет в России, считая своей миссией участие в информационной борьбе и противодействие западной дезинформации.

Ранее переехавшая из Финляндии многодетная мать восхитилась жизнью в России.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!