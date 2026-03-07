Бывший корреспондент The New York Times и Bloomberg News, независимый геополитический аналитик Джон Вароли заявил на Невском форуме друзей России., что в случае возвращения в США ему может грозить до 20 лет тюрьмы из-за высказываний о праве жителей Донбасса самостоятельно определять свою судьбу. Об этом пишет ТАСС.

По словам Вароли, если он вернется в США, его может ждать либо нищета, либо длительный тюремный срок. Он пояснил, что ранее во время выступления на федеральном телеканале заявил, что у жителей Донбасса есть права человека и право самим выбирать свою судьбу.

Аналитик также выразил мнение, что американское правительство не уважает закон. Он назвал нынешнее противостояние борьбой сил добра против тотального зла и заявил, что рассматривает НАТО как «западный рейх». По его словам, между Наполеоном, Гитлером и НАТО можно провести одну линию, а целью этого «западного рейха» он считает попытку покорить Россию и уничтожить страну.

Вароли также сообщил, что с 2019 года находится в «черном списке» в США из-за сотрудничества с российскими телеканалами. По его словам, он фактически покинул США и уже год живет в России, считая своей миссией участие в информационной борьбе и противодействие западной дезинформации.

