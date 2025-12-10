Уролог назвал способы повысить фертильность при плохой спермограмме

После получения плохих результатов спермограммы нужно изменить питание, включив в диету больше витаминов A, E и B12. Также необходимо повысить уровень физической активности и оценить качество нижнего белья. Об этом уролог Марк Гадзиян рассказал в своем Telegram-канале.

Первым делом, подчеркнул он, важно исключить варикоцеле — расширение вен мошонки, при котором нарушается кровоток и повышается температура яичка. Это состояние ухудшает качество спермы, а при его выявлении врачи обычно рекомендуют операцию.

Специалист отметил, что регулярная интимная близость — не реже двух-трех раз в неделю — помогает поддерживать нормальный состав и подвижность сперматозоидов. Редкие эякуляции приводят к накоплению патологических форм клеток и ухудшению их качества. Важной деталью он назвал и выбор нижнего белья: оно должно быть свободным и не создавать давления, чтобы не повышать температуру в области яичек.

Гадзиян добавил, что малоподвижный образ жизни способствует застою крови в малом тазу и может провоцировать воспаление, поэтому регулярная физическая активность выступает одним из основных способов улучшить репродуктивное здоровье. Отказ от курения и алкоголя также критически важен, так как обе привычки снижают вероятность зачатия.

По словам уролога, рацион мужчин должен быть насыщен белком, полезными жирами, витаминами и минералами. Среди дополнительных нутриентов он назвал фолиевую кислоту, витамины A, E и B12, цинк, аргинин и L-карнитин — вещества, которые поддерживают созревание сперматозоидов и их подвижность.

