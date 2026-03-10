Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Воронеже лифт с тремя людьми сорвался с четвертого этажа

В Воронеже прокуратура начала проверку после падения лифта с пассажирами
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Воронеже в многоэтажке на Бульваре Победы сорвался лифт с тремя людьми и собакой. Кабина провалилась ниже первого этажа и зависла на тросе. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Лифт, в котором находились три человека и собака, сорвался с четвертого этажа и упал в шахту, остановившись на полметра ниже уровня первого этажа. Кнопки вызова диспетчера не работали, люди провели в западне полтора часа в ожидании аварийной службы. Пострадавших нет.

По факту произошедшего проверку проводит районная прокуратура, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома и лифтового оборудования.

До этого в подмосковном ЖК лифт с женщиной и ее пятилетней дочкой пролетел четыре этажа. Пострадавшая рассказала, что когда они с дочерью зашли в кабину, свет погас, двери заблокировались, а кнопка вызова диспетчера отключилась. Семья провела в заточении около 30 минут, после чего кабина начала шататься и резко полетела вверх. Двери неожиданно открылись на одном из этажей, позволив людям выбраться, а затем лифт снова упал.

Ранее в Новороссийске сорвался лифт с человеком внутри.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!