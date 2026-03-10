В Воронеже лифт с тремя людьми сорвался с четвертого этажа

В Воронеже прокуратура начала проверку после падения лифта с пассажирами

В Воронеже в многоэтажке на Бульваре Победы сорвался лифт с тремя людьми и собакой. Кабина провалилась ниже первого этажа и зависла на тросе. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Лифт, в котором находились три человека и собака, сорвался с четвертого этажа и упал в шахту, остановившись на полметра ниже уровня первого этажа. Кнопки вызова диспетчера не работали, люди провели в западне полтора часа в ожидании аварийной службы. Пострадавших нет.

По факту произошедшего проверку проводит районная прокуратура, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома и лифтового оборудования.

До этого в подмосковном ЖК лифт с женщиной и ее пятилетней дочкой пролетел четыре этажа. Пострадавшая рассказала, что когда они с дочерью зашли в кабину, свет погас, двери заблокировались, а кнопка вызова диспетчера отключилась. Семья провела в заточении около 30 минут, после чего кабина начала шататься и резко полетела вверх. Двери неожиданно открылись на одном из этажей, позволив людям выбраться, а затем лифт снова упал.

Ранее в Новороссийске сорвался лифт с человеком внутри.