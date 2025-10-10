Российский подросток разжигал угли для шашлыка бензином и оказался в больнице

В нижегородском селе подростку потребовалась медицинская помощь после неаккуратного обращения с бензином. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Ичалки. Группа подростков готовила на мангале шашлык. Чтобы усилить горение углей, 15-летний юноша плеснул на них бензин.

«Пары вспыхнули, и на теле юноши загорелась футболка. С пламенем справились самостоятельно, однако подросток получил ожоги», — рассказали в пресс-службе ведомства.

До этого в похожий инцидент произошел в Архангельской области. Двое мужчин пытались развести огонь в заброшенном здании. Мокрые дрова не загорались, тогда приятели решили облить их горючим. Один из мужчин случайно облил себя бензином и загорелся. Его друг сумел выбраться из горящей постройки и вызвал экстренные службы.

