В Кузбассе годовалый ребенок не выжил, отравившись жидкостью для вейпа

В Кузбассе ребенок отравился жидкостью для вейпа, когда мать отлучилась. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 22 марта в поселке Звездном. Женщина находилась в квартире с тремя детьми и ненадолго отлучилась в ванную с одним из них, оставив без присмотра годовалого сына. Вернувшись, она обнаружила ребенка с открытым флаконом жидкости для заправки вейпа.

Состояние ребенка резко ухудшилось, мальчику вызвали скорую помощь, однако врачи не успели прибыть вовремя. Малолетний не выжил в результате отравления химическим веществом.

В отношении матери мальчика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Оставшиеся дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Следствие также даст правовую оценку также действиям должностных лиц органов системы профилактики.

