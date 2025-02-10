Младенец в сибирском городе отравился жидкостью для вейпа

В Красноярске девятимесячный младенец отравился жидкостью для вейпа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в 2024 году. В ведомстве уточнили, что ребенок выпил жидкость для устройства случайно. О состоянии пострадавшего информация отсутствует.

Также медики отметили, что еще два случая отравления вейпом были зафиксированы в городе Назарово Красноярской области — там в медицинское учреждение попали две 12-летние девочки.

В Роспотребнадзоре напомнили, что продажа вейпа, комплектующих к нему, жидкостей несовершеннолетним, даже при условии, что в последних не содержится никотин, строго запрещена.

До этого в Госдуме заявили, что в России не нужны рехабы для зависимых от вейпа детей.

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