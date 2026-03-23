Врач объяснила, как недосып сказывается на состоянии людей

Нехватка сна может ухудшить работу мозга и концентрацию внимания, а также повысить вероятность ошибок при выполнении даже привычных задач. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, ночной отдых необходим для нормальной работы нервной системы и эффективности умственной деятельности. Если сна недостаточно, человек может столкнуться с усилением общей утомляемости, ухудшением способности длительно поддерживать умственную нагрузку, а также со снижением работоспособности.

«Продолжительность сна у разных людей может отличаться, но для взрослого человека оптимальной обычно считается от шести до восьми часов. Если нарушения связаны именно с недосыпом, после нормализации режима сна состояние постепенно восстанавливается», — заключила Суворинова.

Результаты исследования, проведенного управляющей компанией СК10, до этого показали, что 60% россиян испытывают трудности со сном, и только 32% опрошенных полностью довольны тем, как высыпаются. Отмечается, что вопреки распространенному стереотипу, главным виновником плохого сна оказался вовсе не храп — на него пожаловались лишь 10% участников опроса. Основная проблема для 35% респондентов заключается в том, что они не могут быстро заснуть. Еще 25% просыпаются среди ночи, а 8% считают свой сон слишком чутким.

