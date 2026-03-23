Россиянин жестоко избил приятеля-инвалида и облил его кипятком

Во Владимире мужчина избил инвалида и вылил на него кипяток из чайника

Во Владимире суд приговорил 53-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за избиение 62-летнего знакомого. Об этом сообщает «Вести Владимир».

По данным следствия, с осени 2024 года в квартире обвиняемого стал жить его знакомый, который злоупотреблял алкоголем. Между мужчинами часто возникали конфликты. Вечером 28 октября владимирец избил приятеля руками и рукоятью молотка, а затем облил его кипятком из чайника.

Через две недели, в ночь с 10 на 11 ноября, хозяин квартиры вновь набросился на гостя, нанеся ему не менее 10 ударов в грудь, спину и голову. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

