Пара из Филадельфии стала старейшими молодоженами в мире, пишет UPI.

В Филадельфии произошло уникальное событие: 100-летний Берни Литтман и 102-летняя Марджори Фитерман, познакомившись в доме престарелых, стали самыми пожилыми молодоженами в мире, сыграв свадьбу.

Литтман и Фитерман впервые встретились на костюмированной вечеринке в своем учреждении и вскоре обнаружили, что учились в Филадельфийском университете в одно время, хотя и не встречались в студенческие годы.

Внучка Литтмана, Сара Сичерман, рассказала, что паре «так повезло найти друг друга и поддерживать в трудные времена», особенно во время пандемии. Также она отметила, что жених и невеста были счастливы вновь обрести любовь в зрелом возрасте после более чем 60 лет брака со своими первыми супругами.

Берни объясняет свое долголетие любовью к чтению и интересом к мировым событиям, в то время как Марджори утверждает, что именно танцы поддерживают ее здоровье.

Ранее в Китае женщина за три месяца заработала $40 тысяч благодаря «скоростным» свадьбам и разводам.