Россиянам рассказали, когда ждать комаров

Появление комаров напрямую связано с установлением стабильного тепла и прогреванием стоячих водоемов, где обитают их личинки. В этом году из-за раннего тепла это может случиться раньше, чем обычно, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«В вопросах защиты от укусов научные данные указывают на высокую эффективность репеллентов на синтетической основе. Вещество диэтилтолуамид воздействует на обонятельные рецепторы насекомых, делая человека «невидимым» для них. Альтернативой выступает пикаридин, который обеспечивает длительную защиту и считается более безопасным для детей», — отметила специалист.

Она добавила, что среди компонентов природного происхождения эффективен пара-ментан-диол, получаемый из эвкалипта лимонного. Однако продолжительность его действия значительно ниже.

Аллерголог, врач-иммунолог Владимир Болибок до этого говорил, что комары могут быть переносчиками некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний, в числе которых дирофиляриоз.

Помимо этого, существует риск заражения лихорадкой Западного Нила. При данном заболевании человек сталкивается с острым лихорадочным состоянием, которое сопровождается симптомами общей интоксикации, а иногда и поражением центральной нервной системы.

