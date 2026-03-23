Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, когда ждать комаров

Врач Филева: комары появляются с прогревом водоемов
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Появление комаров напрямую связано с установлением стабильного тепла и прогреванием стоячих водоемов, где обитают их личинки. В этом году из-за раннего тепла это может случиться раньше, чем обычно, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«В вопросах защиты от укусов научные данные указывают на высокую эффективность репеллентов на синтетической основе. Вещество диэтилтолуамид воздействует на обонятельные рецепторы насекомых, делая человека «невидимым» для них. Альтернативой выступает пикаридин, который обеспечивает длительную защиту и считается более безопасным для детей», — отметила специалист.

Она добавила, что среди компонентов природного происхождения эффективен пара-ментан-диол, получаемый из эвкалипта лимонного. Однако продолжительность его действия значительно ниже.

Аллерголог, врач-иммунолог Владимир Болибок до этого говорил, что комары могут быть переносчиками некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний, в числе которых дирофиляриоз.

Помимо этого, существует риск заражения лихорадкой Западного Нила. При данном заболевании человек сталкивается с острым лихорадочным состоянием, которое сопровождается симптомами общей интоксикации, а иногда и поражением центральной нервной системы.

Ранее россиян предупредили о скором пробуждении клещей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
