Врач раскрыл пользу ходьбы для пожилых людей и опроверг миф о 10 тыс. шагах

Терапевт Лишин: для укрепления здоровья нужно проходить 6-8 тыс. шагов в день
Пешие прогулки очень важны для укрепления здоровья человека, однако утверждения о том, что следует проходить 10 тыс. шагов в день – это миф. На самом деле достаточной нормой является 6-8 тыс. шагов в день, что подтверждено клиническими исследованиями. У пожилых людей эффект наблюдается уже после 4-5 тыс. шагов, рассказал 360.ru врач-терапевт Виктор Лишин.

«Очень важно не количество шагов, а их интенсивность, — подчеркнул он. — Важно не в размеренном шаге, а так, чтобы была умеренная нагрузка, это полезно. Умеренное кардио, когда вырабатывается не так много кортизола, когда стресс для организма небольшой, пульс не начинает становиться очень высоким. Это суперполезно для здоровья».

По словам врача, ходьба для здоровья полезнее бега, так как более безопасна для опорно-двигательного аппарата. Кроме того, спокойное движение не провоцирует стресс для сердца, не заставляет организм вырабатывать кортизол, но в то же время ходьба создает умеренную нагрузку, укрепляя здоровье. Для 99% людей это безопасная физическая активность с наименьшим травматизмом, подчеркнул терапевт.

«Пожилым людям следует выбрать легкие прогулки небольшой интенсивности и в невысоком ритме — здесь главное количество шагов», — отметил Лишин.

Офисным работникам он призвал делать акцент на сам факт движения – почаще вставать, ходить, делать перерывы в работе. При заболеваниях сердца и проблемах с давлением важно контролировать пульс и давление, но в этих случаях программа обычно подбирается индивидуально с учетом уровня гипертонической болезни, заключил врач.

Отметим, что в этом году в Московской области планируется обустроить 1037 народных троп в рамках работы по благоустройству терренкуров. Больше всего троп обустроят в Балашихе (62), Химках (61), Одинцовском (52), Лобне (51) и так далее.

Как до этого рассказали тренеры «Газете.Ru», обычная ходьба не уступает бегу в жиросжигании, а новые исследования все чаще смещают акцент с высокой скорости на разумную длительность и пульс. В повседневной жизни это означает, что человек, который способен час идти в хорошем темпе с комфортным пульсом, за неделю чаще тратит больше жира, чем тот, кто пару раз выбегает «на износ».

