Россиян предупредили о последствиях приема БАДов

Врач Советова: БАДы могут навредить здоровью россиян
Биологически активные добавки (БАДы) могут представлять опасность для здоровья, поскольку они не контролируются так, как обычные лекарственные препараты. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова.

По ее словам, из-за этого нельзя узнать точную информацию о содержании действующего вещества в каждой капсуле. На фоне этого возникают риски неэффективности, передозировки и побочных эффектов, о которых потребитель не подозревает.

«Почему не стоит пить БАДы? БАДы — это не лекарство, и это ключевое, что нужно понимать. Лекарственный препарат проходит многолетний путь: доклинические исследования, три фазы клинических испытаний, жесткий контроль производства», — сказала Советова.

Врач добавила, что производители БАДов с доказанной эффективностью провели бы необходимые исследования, чтобы зарегистрировать их как лекарство.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева до этого рассказала «Газете.Ru», что не все витаминные добавки одинаково эффективны: часть из них фактически бесполезны, а часть действительно способны поддержать здоровье. К бесполезным она отнесла препараты с минимальным содержанием действующих веществ или формулы, которые организм плохо усваивает. Например, многие комплексные витамины с избытком «дополнительных» компонентов (красителей, ароматизаторов, неактивных минералов) дают эффект лишь психологический.

Ранее врач предупредила об опасных привычках, которые вызывают проблемы с почками.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
