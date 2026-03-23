Россиянам рассказали о правилах делового этикета на онлайн-встречах

Деловой этикет распространяется и на рабочие встречи, которые проходят в онлайн-режиме. Об этом Pravda.Ru рассказала филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл.

Так, по ее словам, дурным тоном считается темное окно вместо фотографии или видеоизображения лица. Она подчеркнула, что на дистанционных встречах важен зрительный контакт, поэтому участникам видеосовещаний стоит смотреть прямо в камеру, а не на собственное изображение на экране. Кроме того, следует следить за микрофонами, которые часто создают шум и помехи.

«Поэтому есть абсолютное правило: все с выключенными микрофонами. Почему? Потому что у того, кто говорит, сейчас идут помехи, если кто-то еще тоже включен», — сказала Валл.

Эксперт также посоветовала не забывать про обратная связь и использовать реакции и сообщения в чате, чтобы помочь выступающему.

Результаты опроса, проведенного компаниями UTEAM и Рокфон (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что для 70% опрошенных россиян идеальный офис оснащен оборудованной кухней, для 66% — современной техникой и для 63% — удобной мебелью. Наряду с этим работникам нужен акустический комфорт: в топ-5 вошли спокойная обстановка без шума, гула и отвлекающих звуков (52%), а также выделенная тихая зона для отдыха (47%).

