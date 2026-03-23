Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Назван принцип, который позволит навести порядок в рабочем коллективе

Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Принцип статусности, когда все сотрудники осознают свое место, поможет вернуть порядок в рабочем коллективе. Об этом Pravda.Ru рассказала филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл.

Она подчеркнула, что речь идет о понимании своей зоны ответственности, а не о запрете инициативы. По ее словам, важно, чтобы сотрудники трудились в рамках своей роли и не вмешивались в чужие задачи.

Эксперт добавила, что работникам не стоит пытаться подчеркнуть свой стаж в компании.

«Если кто-то говорит: «Я в компании там от начала её создания», — это плохо, это вульгарно», — добавила Валл.

Соблюдение принципа статусности позволит избежать неформальной иерархии и проявлений «дедовщины» в коллективе, заключила она.

Результаты опроса, проведенного компаниями UTEAM и Рокфон (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что для 70% опрошенных россиян идеальный офис оснащен оборудованной кухней, для 66% — современной техникой и для 63% — удобной мебелью. Наряду с этим работникам нужен акустический комфорт: в топ-5 вошли спокойная обстановка без шума, гула и отвлекающих звуков (52%), а также выделенная тихая зона для отдыха (47%).

Ранее стало известно, какое наказание грозит россиянам за применение ИИ в работе.

 
Теперь вы знаете
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!