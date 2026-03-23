Назван принцип, который позволит навести порядок в рабочем коллективе

Принцип статусности, когда все сотрудники осознают свое место, поможет вернуть порядок в рабочем коллективе. Об этом Pravda.Ru рассказала филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл.

Она подчеркнула, что речь идет о понимании своей зоны ответственности, а не о запрете инициативы. По ее словам, важно, чтобы сотрудники трудились в рамках своей роли и не вмешивались в чужие задачи.

Эксперт добавила, что работникам не стоит пытаться подчеркнуть свой стаж в компании.

«Если кто-то говорит: «Я в компании там от начала её создания», — это плохо, это вульгарно», — добавила Валл.

Соблюдение принципа статусности позволит избежать неформальной иерархии и проявлений «дедовщины» в коллективе, заключила она.

Результаты опроса, проведенного компаниями UTEAM и Рокфон (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что для 70% опрошенных россиян идеальный офис оснащен оборудованной кухней, для 66% — современной техникой и для 63% — удобной мебелью. Наряду с этим работникам нужен акустический комфорт: в топ-5 вошли спокойная обстановка без шума, гула и отвлекающих звуков (52%), а также выделенная тихая зона для отдыха (47%).

