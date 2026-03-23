Россиянам назвали самые выгодные периоды для весеннего отпуска

RT: весенний отпуск может быть особенно выгоден по выплатам и числу дней отдыха

При правильном планировании отпуска в предстоящие месяцы россияне могут либо значительно повысить свой доход, либо увеличить количество дней отдыха за счет праздничных выходных. Выбирать отпускной период следует из желаемой цели – либо с финансовой точки зрения, либо с точки зрения длительности отдыха, сообщает RT со ссылкой на экспертов «Авито Работы».

Традиционно праздничными выходными днями будут 1 и 9 мая, в то же время 2 и 3 мая – это обычные выходные, а выходной с 9 мая (суббота) перенесен на 11 мая. Если человек стремится взять отпуск с максимальной выгодой, то следует делать в месяцы с большим количеством рабочих дней, поясняют эксперты. Так, в апреле у россиян будет 22 рабочих дня, тогда как в мае только 19, поэтому при уходе в отпуск в мае сотрудник теряет в деньгах из-за более высокой стоимости одного рабочего дня.

«Таким образом, если задача — максимизировать доход, отпускные дни стоит брать только в апреле», — подчеркнули аналитики.

Денежная стратегия делает наиболее выгодным отпуск с 17 по 30 апреля, в результате чего отдых продлится не 14, а 17 дней подряд и растянется до 3 мая.

В то же время стратегия увеличения числа выходных дней делает выгодным такие варианты, как отпуск с 4 по 8 мая – вместо пяти дней при таком раскладе сотрудник будет отдыхать 11 дней. Этот вариант подойдет тем, кто может взять часть отпуска на короткий период. Кроме того, всегда есть варианты продлить отпуск за счет переработок и донорских дней, заключили специалисты.

