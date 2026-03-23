В Лондоне сожгли четыре скорых в еврейском районе

В районе Голдерс-Грин в Лондоне подожгли четыре машины скорой помощи
В еврейском районе на севере Лондона неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи. Об этом говорится в сообщении полиции.

Правоохранители сообщили, что речь идет о машинах службы скорой помощи еврейской общины, которые подожгли в районе Голдерс-Грин.

Инцидент рассматривается как преступление на почве антисемитизма и ненависти. Жителей ближайших домов эвакуировали, часть дорог перекрыли. При этом информации о пострадавших не поступало, все пожары были потушены.

Также на месте происшествия были слышны взрывы. В полиции считают, что они могли произойти из-за газовых канистр, которые были в автомобилях.

Представитель полиции Сара Джексон сообщила, что сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и продолжают работу на месте. По предварительным данным, к произошедшему могут быть причастны три человека, однако задержанных пока нет.

До этого несколько человек получили травмы в результате нападения мужчины с ножом в графстве Суррей на юго-востоке Великобритании. По информации журналистов, пострадавшие являются студентами одного из университетов Лондона. Медики оказали им необходимую помощь, жизни раненых находятся вне опасности.

Ранее пьяный британец напал на бортпроводника, попросившего его не раздеваться.

 
