В Лондоне сожгли четыре скорых в еврейском районе

В районе Голдерс-Грин в Лондоне подожгли четыре машины скорой помощи

В еврейском районе на севере Лондона неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи. Об этом говорится в сообщении полиции.

Правоохранители сообщили, что речь идет о машинах службы скорой помощи еврейской общины, которые подожгли в районе Голдерс-Грин.

Инцидент рассматривается как преступление на почве антисемитизма и ненависти. Жителей ближайших домов эвакуировали, часть дорог перекрыли. При этом информации о пострадавших не поступало, все пожары были потушены.

Также на месте происшествия были слышны взрывы. В полиции считают, что они могли произойти из-за газовых канистр, которые были в автомобилях.

Представитель полиции Сара Джексон сообщила, что сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и продолжают работу на месте. По предварительным данным, к произошедшему могут быть причастны три человека, однако задержанных пока нет.

До этого несколько человек получили травмы в результате нападения мужчины с ножом в графстве Суррей на юго-востоке Великобритании. По информации журналистов, пострадавшие являются студентами одного из университетов Лондона. Медики оказали им необходимую помощь, жизни раненых находятся вне опасности.

