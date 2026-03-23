Россиянам напомнили, что чеснок и уксус не спасают от клещей

В сезон активности клещей многие совершают роковую ошибку: опасаясь агрессивной «химии», полагаются на сомнительные народные способы. О том, какие домашние средства могут помочь, а какие — лишь усыпляют бдительность, «Газете.Ru» рассказал рассказал врач-терапевт, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Дмитрий Карпенко.

Многие считают, что если запах неприятен человеку, то и клещ его побоится. В ход идут лук, чеснок и даже уксусные растворы. Однако биология этого паразита устроена иначе.

«Народные методы имеют крайне низкую эффективность против клещей и не имеют серьезного научного подтверждения как надежные средства защиты, — объясняет Карпенко. — В отличие от тех же комаров, клещи не летают, а их обоняние слабее реагирует на резкие запахи; они ориентируются в первую очередь на тепло, углекислый газ и запах пота».

Таким образом, натертый чесноком человек для клеща все равно остается «теплым и вкусным» объектом. Клещ его не боится — он его просто не замечает на фоне более сильных стимулов.

Если вы все же решили прибегнуть к подручным средствам, важно понимать их реальные возможности. Некоторые составы действительно способны отпугнуть клеща, но их эффективность напрямую зависит от правильного и своевременного применения.

Эфирные масла. Масла гвоздики и герани действуют как слабые репелленты. Они не убивают клеща, а лишь делают поверхность менее привлекательной для него. «Важно помнить, что такие средства очень летучи. Их нужно обновлять каждые 1–2 часа, иначе защита исчезнет», — предупреждает врач.

Муравьиный спирт. Это средство для обработки одежды считается довольно эффективным. Однако у него есть существенные минусы: резкий специфический запах и риск вызвать раздражение на чувствительной коже.

Народные средства на участке. Если вы хотите обезопасить свою дачу, не стоит уповать на посадку полыни, лаванды или бархатцев. «Подстригание травы, уборка мусора и создание гравийных дорожек по периметру эффективнее любых отпугивающих трав», — подчеркивает эксперт. Клещи любят влажную высокую траву, и отсутствие условий для их жизни — лучшая профилактика.

Важно: домашние средства не дают 100% защиты, особенно в пик активности клещей. «Для надежности используйте специализированные средства на одежде, которые парализуют и убивают клещей», — отмечает врач.

Большинство людей уверены, что для леса лучше всего подходит темный камуфляж — он кажется практичным. С точки зрения медицины все ровно наоборот. Светлая однотонная одежда не делает вас невидимым для клеща (он вас не «видит» в привычном смысле), но позволяет вам мгновенно заметить ползущего по ткани паразита.

Еще один критический момент — неправильная стыковка слоев одежды. «Главная ошибка — открытые щиколотки и заправленные «поверх» штаны, — подчеркивает терапевт. — Клещи всегда ползут снизу вверх, поэтому штанины нужно заправлять в носки, а кофту — в брюки».

В аптеках и магазинах часто продаются универсальные баллончики «от всех насекомых». Но если вы идете в зону активности клещей, нужно внимательно читать этикетку. Существует две принципиально разные группы средств:

Репелленты (с высокой концентрацией ДЭТА): они только отпугивают. Акарициды (на основе альфа-циперметрина): они парализуют и убивают.

«Акарициды — это самые надежные средства. Попадая на обработанную ими ткань, клещ отпадает через пару минут. Важно помнить: такие мощные составы нельзя наносить на кожу — только на вещи и заранее, до выхода на улицу», — предупреждает эксперт.

Клещ может «бродить» по телу до двух часов, поэтому самоосмотры каждые 15–20 минут в лесу позволяют снять его еще «холостым». Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, действуйте быстро, но без суеты.

«Не нужно капать на клеща маслом, вырезать его или выковыривать руками, — советует врач-терапевт. — Пинцетом или специальным экстрактором нужно захватить клеща как можно ближе к коже и плавно потянуть. Если голова оторвалась — оставьте ее, ранка заживет сама».

После извлечения алгоритм действий следующий: продезинфицируйте место укуса и руки; сдайте клеща на анализ в лабораторию; если анализ положительный на энцефалит, непривитым пациентам вводится иммуноглобулин. Также врач может назначить профилактику антибиотиками для предупреждения развития боррелиоза.

Следите за состоянием здоровья в течение месяца — это критический срок для проявления инфекции.

Для тех, кто планирует проводить на природе много времени, самым надежным решением остается вакцинация. Это единственная защита не от самого укуса, а от самого опасного его последствия — клещевого энцефалита.

Профилактика на участке также должна быть системной: регулярное подстригание травы и уборка мусора работают гораздо лучше, чем посадка «отпугивающей» лаванды или полыни. Правильная подготовка и знание биологии врага превращают опасную прогулку в обычный отдых.

Ранее россиянам посоветовали уже сейчас обработать питомцев от клещей.