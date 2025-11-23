Россиянам рассказали, как избавиться от страха перед МРТ

МРТ считается «золотым стандартом» в диагностике, однако некоторые пациенты испытывают тревогу и страх перед этим методом. Стоит ли бояться и как правильно подготовиться к исследованию, «Газете.Ru» рассказал заместитель заведующего отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог ГУТА КЛИНИК Авет Азарян.

Одна из самых распространенных проблем при выполнении МРТ — это клаустрофобия, то есть расстройство, связанное с возникновением иррационального страха перед закрытыми пространствами. Иногда клаустрофобия сочетается и с другими фобиями, например, с боязнью громких звуков, что делает проведение МРТ еще более сложным.

«Клаустрофобия часто приводит к панической атаке, поэтому такие пациенты отказываются от исследования. Иногда человек решается начать, но сразу после начала исследования нажимает на «грушу» и прерывает исследование. Справиться со страхом у пациента врачам помогает индивидуальный подход. Часто для пациентов с клаустрофобией исследования выполняются на открытых томографах, например, G-scan. Исследование в закрытом аппарате можно выполнить под седацией, которую проводит анестезиолог-реаниматолог», — объяснил он.

В некоторых случаях пациент может преодолеть неприятные ощущения самостоятельно, отвлекаясь от своих переживаний с помощью наушников, в которых звучат любимые песни.

«Известен пример с певицей, которая пела во время исследования и успешно выдержала процедуру, несмотря на страх перед замкнутыми пространствами. Также в практике был боксер, которому было спокойнее от того, что лаборант каждые 30 секунд подавал ему сигнал», — рассказал доктор.

Еще один страх перед МРТ связан с металлическими имплантами, штифтами и другими конструкциями в теле. Пациенты боятся, что металлические элементы нагреются или сместятся во время исследования.

«На самом деле, это возможно, однако большинство современных брекет-систем, штифтов, имплантов тазобедренных, локтевых, коленных суставов и других эндопротезов выполняются из титана, безопасного для воздействия магнитного поля. В этом случае проблемой может быть лишь искажение изображения рядом с конструкцией», — отметил врач.

Конструкции остеосинтеза и кейдж-системы для позвоночника тоже обычно выполнены из титана, однако на всякий случай пациента просят предоставить сертификат об импланте, в котором указана совместимость с МРТ.

МРТ можно выполнять и при наличии татуировок, поскольку современные красители не содержат металлических частиц.

Противопоказаниями для проведения МРТ являются любые кардиостимуляторы и клипсы на сосудах головного мозга. Пациенты с кардиостимуляторами могут пройти исследование, если в клинике присутствует аритмолог, который может на короткое время отключить его.

«Обычно для того, чтобы не пропустить металлические предметы у пациента, врачи используют металлоискатель. Тщательная проверка делает процесс безопасным и снижает вероятность осложнений. Также в части клиник доступна быстрая и недорогая консультация специалиста для уточнения области и оптимальной методики обследования для максимальной безопасности и информативности выбранного метода исследования», — добавил врач.

Часто пациенты боятся лучевой нагрузки при МРТ, однако на самом деле никакого излучения в аппарате нет. Лучевая нагрузка присутствует при выполнении КТ и рентгенографии, однако она невелика и не приводит к развитию заболеваний.

МРТ — современный метод ранней диагностики, незаменимый во многих случаях. Это исследование полностью безопасно, если пациент следует указаниям персонала и сохраняет спокойствие. Он призывает пациентов не отказываться от возможности установить диагноз быстро и точно из-за необоснованных страхов.

