Электропоезд травмировал лежавшего на путях мужчину в Алтайском крае

СК РФ: в Алтайском крае не спасли травмированного электропоездом мужчину

В Алтайском крае электропоезд травмировал мужчину, лежавшего на железнодорожных путях. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в районе станции Усть-Тальменская. Пострадавшего мужчину спасти не удалось.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — отмечается в публикации.

В заявлении уточняется, что сотрудники СК проводят комплекс следственных мероприятий и пытаются установить все обстоятельства и причины случившегося. После завершения проверки специалисты примут необходимое процессуальное решение.

10 марта в районе железнодорожной станции Курганная в Белореченском районе Краснодарского края грузовой поезд сбил 68-летнего мужчину на инвалидной коляске, который пересекал пути в неположенном месте. Пострадавший получил различные травмы, но выжил. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в Екатеринбурге женщина попала под поезд и лишилась ноги.