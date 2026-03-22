Большинство постных продуктов в России подешевели

Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела, сильнее всего снизились цены на картофель — на 24% в годовом выражении. Об этом РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Средние потребительские цены на постную продуктовую корзину в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года в целом демонстрировали благоприятную динамику», — сказал он.

Эксперт рассказал, что овощи и зелень в феврале преимущественно подешевели: картофель снизился в цене на 24,1%, капуста — на 18,6%, лук — на 15,4%, свекла — на 10,6%, апельсины — на 14,6%, бананы — на 8,4%, сухофрукты — на 1,3%.

В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период в храмах читают покаянные молитвы, реже совершают литургию, а духовенство облачается в темные одежды. Пост рассматривается как время покаяния и духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году отмечается 12 апреля.

Ранее россиянам объяснили, что запрещено в Великий пост.