Россиянам объяснили, как правильно переводить окна в летний и зимний режимы

Современные пластиковые окна оснащены сезонной фурнитурой — это значит, что их можно адаптировать под разное время года. Как именно это сделать, «Газете.Ru» рассказал Алексей Калинкин, руководитель направления «КМС» подразделения «Полимерные мембраны и PIR» ТЕХНОНИКОЛЬ.

Существует три режима настройки окон: зимний – створка прижимается плотнее, уменьшая теплопотери; летний режим – створка прилегает менее плотно, улучшая вентиляцию; стандартный (нейтральный) режим – универсальный вариант, подходит для межсезонья.

«Если не регулировать окна, могут появиться сквозняки зимой, стекла начнут запотевать, повышается риск износа уплотнителя. Отсутствие регулировки часто становится причиной появления проблем с открыванием и закрыванием», — отметил он.

Как определить, что окно нужно отрегулировать? Можно провести тест на продувание.

«Для этого необходимо взять лист бумаги и зажать его в створке, после чего попробовать вытянуть. Если лист выходит легко, окно в летнем режиме (или требует регулировки), если не вытягивается, то в зимнем», — сказал он.

Чтобы перевести окна в зимний режим, первым делом нужно найти эксцентрики (цапфы) — металлические элементы по периметру створки (обычно их 3-6 штук). Они могут быть круглыми (с отверстием под шестигранник или звездочку) или овальными (регулируются плоскогубцами или вручную). Цапфы необходимо повернуть в нужное положение. Если эксцентрик круглый, то необходимо найти метку в виде точки или риски, и повернуть ее в сторону улицы. В этом случае створка сильнее прижмется. Если эксцентрик овальный, то нужно повернуть в горизонтальное положение.

Следующим шагом необходимо проверить прижим. Для этого придется закрыть окно и провести тест бумагой. Регулируя окна, стоит помнить о правиле золотой середины. Если перетянуть, то фурнитура износится быстрее.

«Летом желательно цапфы возвращать в исходное положение, это, во-первых, улучшит вентиляцию, а во-вторых, снизит нагрузку на уплотнитель. Круглые элементы поворачиваем в сторону комнаты, а овальный устанавливаем вертикально», — посоветовал он.

Если окна старые, не обязательно их сразу менять. Можно утеплить откосы. Холодные откосы – это мостики холода, через которые уходит до 15% тепла от общих потерь окна. Для решения этой задачи подойдет теплоизоляционный материал небольшой толщины, при этом эффективно сохраняющий тепло. Кроме того, важно, чтобы материал был устойчив к влаге и легко монтировался.

«Чтобы окна служили долго, необходимо регулярно проводить их техническое обслуживание. Специалисты рекомендуют выполнять сезонную регулировку фурнитуры дважды в год: осенью и весной. Особое внимание следует уделять уходу за уплотнительными контурами — их необходимо ежегодно обрабатывать силиконовой смазкой и контролировать состояние. Для старых оконных конструкций рекомендуется проводить дополнительные теплоизоляционные мероприятия, включая утепление откосов и проверку состояния монтажных швов. Реализация этих мер позволяет добиться существенного снижения теплопотерь в отопительный период, увеличить межремонтный интервал и поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях», — резюмировал он.

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